قرّر القضاء التونسي الأربعاء، الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، بكفالة مالية قيمتها نحو 3.7 مليون دولار.

وقال محسن الدالي، الناطق باسم القضاء الاقتصادي المالي، للأناضول، إن "قاضي التحقيق بقضية القروي، قرر الإفراج عن القروي مؤقتاً بعد توفير ضمان مالي قيمته 10 ملايين دينار".

وأضاف الدالي أن "الإفراج عن القروي ومغادرته السجن لن يتم إلا بعد تأمين المبلغ بخزينة الدولة".

والقروي رجل أعمال ورئيس حزب "قلب تونس" ( 23 نائباً من أصل 217)، ومرشح سابق للرئاسة التونسية في سبتمبر/أيلول 2019.

ووقفت السلطات القروي في أغسطس/آب 2019، على خلفية بلاغ ضده بتهمة فساد مالي، ثم أطلقت سراحه بعد نحو شهرين من الحبس على ذمة القضية آنذاك.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة تونسية بحبس القروي إثر اتهامه بفساد مالي.