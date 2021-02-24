سياسة
2 دقيقة قراءة
متهم بالفساد.. الإفراج المؤقت عن رئيس حزب "قلب تونس" بكفالة
أعلن القضاء التونسي الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، بكفالة مالية قيمتها نحو 3.7 مليون دولار، فيما لن يُنفَّذ الإفراج عن القروي ومغادرته السجن إلا بعد تأمين المبلغ في خزينة الدولة.
متهم بالفساد.. الإفراج المؤقت عن رئيس حزب "قلب تونس" بكفالة
الإفراج عن نبيل القروي ومغادرته السجن لن يتم إلا بعد تأمين المبلغ بخزينة الدولة / Others
24 فبراير 2021

قرّر القضاء التونسي الأربعاء، الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، بكفالة مالية قيمتها نحو 3.7 مليون دولار.

وقال محسن الدالي، الناطق باسم القضاء الاقتصادي المالي، للأناضول، إن "قاضي التحقيق بقضية القروي، قرر الإفراج عن القروي مؤقتاً بعد توفير ضمان مالي قيمته 10 ملايين دينار".

وأضاف الدالي أن "الإفراج عن القروي ومغادرته السجن لن يتم إلا بعد تأمين المبلغ بخزينة الدولة".

والقروي رجل أعمال ورئيس حزب "قلب تونس" ( 23 نائباً من أصل 217)، ومرشح سابق للرئاسة التونسية في سبتمبر/أيلول 2019.

ووقفت السلطات القروي في أغسطس/آب 2019، على خلفية بلاغ ضده بتهمة فساد مالي، ثم أطلقت سراحه بعد نحو شهرين من الحبس على ذمة القضية آنذاك.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة تونسية بحبس القروي إثر اتهامه بفساد مالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us