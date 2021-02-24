اختار 60% من المواطنين الروس، تركيا ضمن قائمة البلدان التي يرغبون في زيارتها لقضاء عطلتهم فيها خلال 2021.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "يندكس ترافل" الروسية على 10 آلاف مواطن، رغبة 60% منهم في فتح الحدود نهاية العام الحالي.

واختار المشاركون تركيا وجهةً ضمن البلدان التي يرغبون في زيارتها، إضافة إلى إيطاليا وتايلاند وإسبانيا ومصر.

وأشار الاستطلاع إلى أن 60% من المشاركين اختاروا تركيا بين أكثر البلدان التي يرغبون في قضاء عطلتهم فيها خلال 2021.

وتربعت تركيا العام الفائت على قائمة أكثر البلدان زيارة للسياح الروس بعد أن زارها مليونان و128 ألفاً و758 سائحاً روسياً.