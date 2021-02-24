وقّع مكتب أبو ظبي للاستثمار الإماراتي الأربعاء، اتفاقيتين جديدتين مع هيئات حكومية إسرائيلية، لتشجيع التعاون بين شركات القطاع الخاصّ في البلدين.

وقال المكتب في بيان إماراتي-إسرائيلي مشترك، أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إنه وقّع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "استثمر في إسرائيل"، وأخرى مع "هيئة الابتكار الإسرائيلية"، وهما مؤسستان حكوميتان.

ومؤسسة "استثمر في إسرائيل" مسؤولة عن الترويج للاستثمار في الدولة العبرية، وتتبع وزارة الاقتصاد والصناعة، في حين تُعتبر "هيئة الابتكار الإسرائيلية" من الهيئات العامة المستقلّة، وتعمل على الترويج للابتكار ودعم النموّ الاقتصادي في إسرائيل.

وبموجب الاتفاقيتين الجديدتين، سيعمل مكتب أبو ظبي للاستثمار مع المؤسستين الإسرائيليتين على "تعزيز فرص التعاون لدعم شركات القطاع الخاصّ في البلدين"، وفقاً للبيان.

ونسب البيان إلى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في المكتب محمد علي الشرفاء القول إن "أبو ظبي وتل أبيب تُعتبران من الرواد في المنطقة في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والتطوير".

وقال الشرفاء إن اتفاقيات التعاون مع مؤسسات إسرائيلية "تمثل إنجازات هامة في مسيرة العمل لتعزيز التعاون بين السوقين، لإيجاد حلول تعود بالفائدة على المنطقة بشكل أوسع".

من جهته قال وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي عمير بيرتس في البيان، إن "الجهود المشتركة تعزّز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات وترتقي بمستوى التعاون بين البلدين".

ووقّعت الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات بينهما، مهّدَت لتوقيع عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والمصرفية والتكنولوجية والاستثمارية والصحية.