سياسة
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أردوغان يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تضمن نمو تركيا
قال الرئيس التركي إنه سيعلن الأسبوع المقبل حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مشيراً إلى إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع قناة إسطنبول المائية.
أردوغان يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تضمن نمو تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعهد بجعل مدينة إسطنبول أحد أهمّ المراكز الصحية على مستوى العالم / AA
24 فبراير 2021

تَعهَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، بجعل مدينة إسطنبول أحد أهم المراكز الصحية على مستوى العالم.

وفي كلمة خلال فاعلية حزبية بإسطنبول، قال أردوغان: "نعمل على جعل إسطنبول أحد أهم المراكز الصحية على مستوى العالم، لا في بلادنا فحسب".

وأضاف أنه سيعلن الأسبوع المقبل عن حزمة إصلاحات اقتصادية تعكس مجدداً عزم حكومته على ضمان نموّ تركيا.

وأشار إلى إتمام جميع الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع قناة إسطنبول المائية والشروع في الإجراءات اللازمة لباقي الخطوات.

وأضاف: "سنواصل جهودنا التي بدأناها مع تحالف الشعب (يضمّ حزبَي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية) لبناء تركيا الكبيرة والقوية".

من جهة أخرى قال أردوغان إن "قرار إعادة فتح آيا صوفيا مسجداً كانت رداً على من تَعهَّدوا على لسان سفاح نيوزيلندا بتخليص آيا صوفيا من مآذنه"، في إشارة إلى بيان السفاح برينتون تارانت، عقب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، الذي تعهد بتحرير آيا صوفيا من مآذنه.

وتَعهَّد أردوغان بـ"محو أكبر تهديد حيال أمن بلادنا واستقرار ورفاهية شعبنا من خلال القضاء على جميع الإرهابيين داخل حدودنا وخارجها".

وأضاف: "سنضمن حقوقنا في جميع المياه المحيطة ببلادنا، بدءاً من شرق المتوسط وصولاً إلى البحرين الأسود وإيجة".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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