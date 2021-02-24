سياسة
2 دقيقة قراءة
كوكب الصين.. محكمة تفرض على رجل تعويض طليقته مادياً عن أعمالها المنزلية
أصدرت محكمة صينية أمراً قضائياً تاريخياً يفرض على رجل تعويض طليقته مادياً على خمس سنوات من "العمل دون أجر" أدّتها خلال فترة زواجهما.
كوكب الصين.. محكمة تفرض على رجل تعويض طليقته مادياً عن أعمالها المنزلية
من المقرر أن تتلقى الزوجة المطلقة مبلغاً يصل إلى 7 آلاف و700 دولار أمريكي مقابل خمس سنوات من "العمل دون أجر" / Getty Images
24 فبراير 2021

أصدرت محكمة صينية في العاصمة بكين الأربعاء، قراراً يفرض على رجل تعويض طليقته عن الأعمال المنزلية التي أدتها خلال فترة الزواج.

ومن المقرر وفق الحكم، أن تتلقى الزوجة المطلقة مبلغاً يصل إلى 7 آلاف و700 دولار أمريكي مقابل خمس سنوات "من العمل دون أجر"، وفق قناة BBC البريطانية.

وحسب القناة، تفيد سجلات المحكمة بأن الرجل، الذي يُعرف بلقب تشين، تقدم بطلب للطلاق من زوجته العام الماضي، ولقبها وانغ، بعد زواجه في عام 2015. وقد كانت الزوجة مترددة في الطلاق في بداية الأمر، لكنها طلبت في وقت لاحق تعويضاً مالياً، بحجة أن زوجها لم يتحمل أي مسؤوليات منزلية أو لم يشارك في رعاية طفلهما.

وحكمت محكمة في مقاطعة فانغشان في العاصمة بكين لصالح الزوجة، وأمرت الزوج بدفع نفقة شهرية لها قدرها 2000 يوان، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف يوان مقابل الأعمال المنزلية التي أدتها له.

وقال القاضي الذي كان يرأس الجلسة، للصحفيين إن تقسيم الممتلكات المشتركة للزوجين بعد الزواج ينطوي عادةً على تقسيم الممتلكات المادية.

وأضاف: "لكن الأعمال المنزلية تشكل قيمة ممتلكات غير ملموسة"، ولم يكن بإمكان الأزواج المطلقين في السابق طلب مثل هذا التعويض إلا إذا وقع اتفاق بينهما قبل الزواج، وهذه ممارسة غير شائعة في الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us