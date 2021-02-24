أصدرت محكمة صينية في العاصمة بكين الأربعاء، قراراً يفرض على رجل تعويض طليقته عن الأعمال المنزلية التي أدتها خلال فترة الزواج.

ومن المقرر وفق الحكم، أن تتلقى الزوجة المطلقة مبلغاً يصل إلى 7 آلاف و700 دولار أمريكي مقابل خمس سنوات "من العمل دون أجر"، وفق قناة BBC البريطانية.

وحسب القناة، تفيد سجلات المحكمة بأن الرجل، الذي يُعرف بلقب تشين، تقدم بطلب للطلاق من زوجته العام الماضي، ولقبها وانغ، بعد زواجه في عام 2015. وقد كانت الزوجة مترددة في الطلاق في بداية الأمر، لكنها طلبت في وقت لاحق تعويضاً مالياً، بحجة أن زوجها لم يتحمل أي مسؤوليات منزلية أو لم يشارك في رعاية طفلهما.

وحكمت محكمة في مقاطعة فانغشان في العاصمة بكين لصالح الزوجة، وأمرت الزوج بدفع نفقة شهرية لها قدرها 2000 يوان، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف يوان مقابل الأعمال المنزلية التي أدتها له.

وقال القاضي الذي كان يرأس الجلسة، للصحفيين إن تقسيم الممتلكات المشتركة للزوجين بعد الزواج ينطوي عادةً على تقسيم الممتلكات المادية.

وأضاف: "لكن الأعمال المنزلية تشكل قيمة ممتلكات غير ملموسة"، ولم يكن بإمكان الأزواج المطلقين في السابق طلب مثل هذا التعويض إلا إذا وقع اتفاق بينهما قبل الزواج، وهذه ممارسة غير شائعة في الصين.