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أردوغان يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تضمن نمو تركيا، ووثائق تكشف علاقة ولي العهد السعودي بطائرتين أقلّتا قتلة خاشقجي.

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أردوغان يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تضمن نمو تركيا

تَعهَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء بجعل مدينة إسطنبول أحد أهم المراكز الصحية على مستوى العالم. [TRT عربي]

وفي كلمة خلال فاعلية حزبية بإسطنبول قال أردوغان: "نعمل على جعل إسطنبول أحد أهم المراكز الصحية على مستوى العالم، لا في بلادنا فحسب". [TRT عربي]

وأضاف أنه سيعلن الأسبوع المقبل عن حزمة إصلاحات اقتصادية تعكس مجدداً عزم حكومته على ضمان نموّ تركيا. [TRT عربي]

وثائق تكشف علاقة ولي العهد السعودي بطائرتين أقلّتا قتلة خاشقجي

كشفت شبكة CNN الأمريكية في تقرير الأربعاء النقاب عن بعض تفاصيل تقرير أمريكي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2018. [TRT عربي]

وأشارت الشبكة إلى أنها اطّلعت على بعض بنود التقرير الذي أزيلت السرية المفروضة عليه مؤخراً، إذ يتضح أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمهما فريق اغتيال الصحفي كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد محمد بن سلمان استولى عليها قبل أقلّ من عام من وقوع الجريمة في القنصلية. [TRT عربي]

وتوضح أنه وفقاً لوثائق قُدمت لمحكمة أمريكية كجزء من دعوى مدنية كندية مطلع العام الجاري تحمل عنوان "سري للغاية"، يتضح أن وزيراً سعودياً نقل أوامر ولي العهد محمد بن سلمان، ووافق على استكمال الإجراءات اللازمة لنقل ملكية شركة "Sky Prime Aviation" إلى صندوق الثروة السيادي للبلاد، وقد استخدمت طائرات الشركة لاحقاً لنقل الخلية التي قتلت جمال خاشقجي. [TRT عربي]