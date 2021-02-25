سياسة
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"سأتصل بالملك سلمان".. بايدن يطلع على تقرير المخابرات الأمريكية حول خاشقجي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين إنه قرأ تقريراً للمخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من المتوقع نشره الخميس، مشيراً إلى أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان قريباً.
"سأتصل بالملك سلمان".. بايدن يطلع على تقرير المخابرات الأمريكية حول خاشقجي
بايدن يقول إنه اطلع على تقرير استخباراتي حول مقتل خاشقجي / Reuters
25 فبراير 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إنه قرأ تقريراً للمخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من المتوقع نشره الخميس.

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض أنه يتوقع أن يجري اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان قريباً.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق الأربعاء أنّ التقرير غير السرّي سيُنشر "قريباً" من دون أن يحدد موعداً.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي كذلك إنّ بايدن سيتحدث "قريباً" مع العاهل السعودي الملك سلمان للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

لكن ساكي لم تؤكد تقريراً نشره موقع أكسيوس عن أنّ مكالمة بايدن مع الملك سلمان ستجرى الأربعاء وأنّ التقرير الاستخباري سيُنشر الخميس.

وعندما سئل بايدن متى سيجري المكالمة مع العاهل السعودي أجاب: "سوف أتحدث معه، لم أتحدث معه حتى الآن".

وقبل أيام كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة أن إدارة بايدن ستنشر تقريراً استخباراتياً يكشف دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن التقرير، وهو ملخص غير سري للنتائج أصدره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، "سيُنشر مطلع الأسبوع المقبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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