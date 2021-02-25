سياسة
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اشتباكات بين محتجين بالمكسيك وسط غضب من دعم الرئيس لمرشح متهم بالاغتصاب
شهدت مدينة إيغوالا جنوبي المكسيك اشتباكات بين محتجين من فصيلين سياسيين متنافسين، بسبب غضب بعض المواطنين من دعم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لمرشح في ولاية جيريرو متهم بالاغتصاب.
اشتباكات بين محتجين بالمكسيك وسط غضب من دعم الرئيس لمرشح متهم بالاغتصاب
مدينة إيغوالا المكسيكية تشهد اشتباكات بين مؤيدي فصيلين متنافسين على خلفية دعم الرئيس لمرشح متهم بالاغتصاب / Reuters
25 فبراير 2021

اندلعت مشاجرات بين محتجين من فصيلين متنافسين في مدينة إيغوالا جنوبي المكسيك الأربعاء، مع تزايد الغضب من دعم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لمرشح في ولاية جيريرو متهم بالاغتصاب.

وأظهرت لقطات فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي امرأة تضرب أخرى بمكبر للصوت لتدمي وجهها بعد لقاء مشترك بين لوبيز أوبرادور والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

وكانت المصابة تشارك في احتجاج مناهض لفليكس سالجادو المرشح لمنصب حاكم ولاية جيريرو الجنوبية وعضو الحزب الحاكم الذي يتزعمه لوبيز أوبرادور.

وتزايدت الدعوات في الأسابيع الماضية كي يتخلي الرئيس عن تأييده لسالجادو بسبب مزاعم الاغتصاب.

وفي وقت سابق هذا الشهر نشرت مجموعة من المشرِّعات من الحزب الحاكم وعضوات الحزب ومؤيديه خطاباً يحث قيادة الحزب على إعادة النظر في ترشيح سالجادو.

ويقول الرئيس إن الدعوات لها دوافع سياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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