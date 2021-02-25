سياسة
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شاهد | محجبة تعلن إحدى خطط بايدن الاقتصادية بالبيت الأبيض في سابقة تاريخية
قالت فاضلي الأمريكية من أصل هندي (كشمير) في تصريحاتها: "سيتحقق تقدم في البحث والتطوير والوظائف في قطاع الخدمات. إنها فرصة حقيقية للاستثمار في مستقبل الولايات المتحدة".
شاهد | محجبة تعلن إحدى خطط بايدن الاقتصادية بالبيت الأبيض في سابقة تاريخية
سميرة فاضلي نائبة مدير المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض / AP
25 فبراير 2021

في ظهور نادر اعتلت أمريكية محجبة منصة البيت الأبيض للحديث عن خطة الرئيس جو بايدن الداخلية بشأن تغذية خطوط الإنتاج في المصانع داخل الولايات المتحدة.

هذه المحجبة هي سميرة فاضلي التي عينها بايدن في 16 يناير/كانون الثاني الماضي بمنصب نائبة مدير المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض.

وقالت فاضلي الأمريكية من أصل هندي (كشمير) في تصريحاتها: "سيتحقق تقدم في البحث والتطوير والوظائف بقطاع الخدمات. إنها فرصة حقيقية للاستثمار في مستقبل الولايات المتحدة".

وجاءت التصريحات بعد أن وقَّع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً الأربعاء يهدف إلى تعزيز وظائف التصنيع من خلال دعم سلاسل التوريد الأمريكية للبطاريات المتقدمة والمعادن الهامة والموصلات المستخدمة في تصنيع السيارات.

وظهرت فاضلي أثناء حديثها بجانب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي ومدير المكتب المكلف بالمنافسة الأمريكية في مجلس الأمن بالبيت الأبيض بيتر هاريل.

وقالت سميرة فاضلي نائبة المدير في المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي: "إنها فرصة حقيقية للاستثمار في مستقبل الولايات المتحدة".

وفاضلي هي خبيرة في التنمية المجتمعية والاقتصادية، عملت سابقاً كمستشارة أولى للسياسة في المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، كما شغلت منصب مستشار أول في وزارة الخزانة الأمريكية.

بعد تعيينها احتفلت عائلة فاضلي الممتدة في مدينة سريناغار بتعيينها الجديد، وأعرب عمها روف فاضلي عن فخره الشديد بها، وقال إنها تحتفظ بـ"صلة قوية بكشمير" على الرغم من أنها لم تولد هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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