سياسة
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بالسجن والغرامة.. قانون مصري لعقاب الرجل على زواجه الثاني دون علم الأولى
تناقش الحكومة المصرية مشروع قانون جديد يعاقب الرجل في حالة زواجه للمرة الثانية دون علم الأولى، بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
بالسجن والغرامة.. قانون مصري لعقاب الرجل على زواجه الثاني دون علم الأولى
القانون الجديد ينص على سجن الزوج عاماً وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه وحق الطلاق للزوجة الأولى والثانية  / Getty Images
25 فبراير 2021

تعتزم الحكومة المصرية سن قانون جديد يعاقب الزوج في حالة زواجه للمرة الثانية من دون إخبار الزوجة الأولى، بعد أن تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وينص مشروع القانون على معاقبة الزوج بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

كما يُمنح للزوجة الأولى حق طلب الطلاق لوقوع الضرر، ويمنح للزوجة الثانية حق طلب الطلاق في حالة عدم علمها بالزيجة الأولى، بالإضافة إلى وقوع عقوبة على المأذون أيضاً إذا لم يلتزم إخطار الزوجة الأولى.

وتنصّ المادة 58 من مشروع القانون على ضرورة إقرار الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، بتوضيح اسم الزوجة الأولى والثانية ومحل الإقامة لكل منهما، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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