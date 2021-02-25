سياسة
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تحت حماية شرطة الاحتلال.. أوقاف القدس: مخطط إسرائيلي لتصعيد اقتحامات الأقصى
حذّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من سعي إسرائيل لـ"تصعيد" عملية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بعد اقتحام 60 مستوطناً صباح اليوم "بشكل متفرق" له.
تحت حماية شرطة الاحتلال.. أوقاف القدس: مخطط إسرائيلي لتصعيد اقتحامات الأقصى
منذ عام 2003 يقتحم المستوطنون المسجد على شكل مجموعات يرافقها عناصر الشرطة الإسرائيلية / AA
25 فبراير 2021

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الخميس إن إسرائيل تسعى لـ"تصعيد" عملية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وذكرت الدائرة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد في تصريح مكتوب أن 60 مستوطناً اقتحموا المسجد صباح اليوم "بشكل متفرق"، ويُتوقع استمرار الاقتحامات في فترة ما بعد صلاة الظهر، حسب وكالة الأناضول.

وأضافت دائرة الأوقاف: "في تطوُّر خطير ينذر بتصاعد نوايا الاحتلال في زعزعة الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك، اقتحمت مجموعة من غلاة المتطرفين ساحات المسجد الأقصى بشكل متفرق، وعلى غير المعتاد وتحت حماية شرطة الاحتلال".

وهذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها المستوطنون المسجد بشكل متفرق، حسب بيان الأوقاف.

وتابع البيان بأن الشرطة الإسرائيلية "راقبت تحركاتهم وغطتها بشكل مريب... ما ينذر بمخطط تهويدي يسمح لتنظيم هذه الاقتحامات بشكل مختلف كلياً عما سبق من الاقتحامات التي بدأت منذ 2003 حتى اليوم".

ومنذ 2003 يقتحم المستوطنون المسجد على شكل مجموعات يرافقها عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، حذرت مراراً من استمرار الاقتحامات ودعت لوقفها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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