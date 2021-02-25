يعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة، الخميس، تشكيلة حكومته تمهيداً لنيل ثقة البرلمان، وهي المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول لإنهاء عقد من الفوضى.

وأعلن المكتب الإعلامي لدبيبة مساء الأربعاء أن التشكيلة الحكومية ستسلم "الخميس إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها"، وأضاف ان رئيس الحكومة يؤكد أن "المهلة لكي تعطى لها الثقة فترة محدودة جداً".

وأمام دبيبة مهلة حتى 19 مارس/آذار للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول.

والهدف النهائي هو محاولة الاستجابة لتطلعات الليبيين الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم كبير.