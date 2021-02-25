سياسة
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"الخطوط التركية" تواصل صدارتها أوروبياً بمعدل 603 رحلات يومية
تصدرت الخطوط الجوية التركية على موقعها في شركات النقل الجوي الأوروبية، بمعدل 603 رحلات يومية، في الفترة بين 18 و24 فبراير/شباط الجاري.
"الخطوط التركية" تواصل صدارتها أوروبياً بمعدل 603 رحلات يومية
الخطوط الجوية التركية  تحافظ على موقعها في صدارة شركات النقل الجوي الأوروبية بمعدل 603 رحلات يومية / AA
25 فبراير 2021

حافظت الخطوط الجوية التركية على موقعها في صدارة شركات النقل الجوي الأوروبية، بمعدل 603 رحلات يومية، في الفترة بين 18 و24 فبراير/شباط الجاري.

وحسب تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" الخميس، حقّقت الخطوط الجوية التركية الصدارة بفارق واسع عن أقرب منافسيها في القارة الأوروبية، في معدل الرحلات اليومية خلال الفترة المذكورة.

وحسب التقرير، جاءت شركة الخطوط الجوية الفرنسية ثانية، بمتوسط 359 رحلة يومية، تلتها الخطوط الجوية الملكية الهولندية بـ241 رحلة، ثم لوفتهانزا الألمانية بـ213 رحلة.

وحلّت الخطوط الجوية الإسكندنافية في المرتبة الخامسة بـ142 رحلة، تلتها الخطوط الجوية البريطانية بـ102 رحلة يومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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