سياسة
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قتيلان و7 جرحى بتفجير سيارة مفخخة في رأس العين شمالي سوريا
أفادت مصادر أمنية مطّلعة بمقتل مدنيين وجرح 7 آخرين في تفجير سيارة مفخخة بمدينة رأس العين شمالي سوريا، وترجّح قوات الأمن وقوف تنظيم YPG/PKK الإرهابي وراء التفجير.
قتيلان و7 جرحى بتفجير سيارة مفخخة في رأس العين شمالي سوريا
بدأت قوات الأمن في عفرين تحقيقاً في الحادثة مرجّحة وقوف تنظيم YPG/PKK الإرهابي وراء التفجير / AA
25 فبراير 2021

قُتل مدنيان وجرح 7 آخرون الخميس، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة رأس العين شمالي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية لمراسل وكالة الأناضول، بأن قنبلة كانت مثبتة على سيارة مركونة في سوق الدجاج وسط رأس العين، انفجرت، ممَّا أدَّى إلى مقتل مدنيَّين اثنين وجرح 7 آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن فرق الإسعاف نقلت الجرحى إلى مشفى المدينة، ووصفت جراح بعض المصابين بأنها "خطيرة".

وبدأت قوات الأمن في عفرين تحقيقاً في الحادثة، مرجّحة وقوف تنظيم YPG/PKK الإرهابي وراء التفجير، بخاصة أنه سبق أن نفّذ تفجيرات مشابهة.

يُذكر أن مدينة رأس العين حُرّرَت في إطار عملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ويواصل تنظيم PKK الإرهابي اتخاذ مدينتَي عين عيسى وتل تمر قاعدتين لإطلاق هجمات إرهابية ضد المدنيين في مدينتَي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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