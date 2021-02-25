سياسة
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الهجرة المعاكسة للعقول.. "أسيلسان" تستقطب عشرات الكفاءات التركية المهاجرة
شاركت "أسيلسان" التركية للصناعات والتكنولوجيات الدفاعية، في عودة 50 من العقول المهاجرة من أبناء البلد، واستغلال قدراتهم وإمكاناتهم ضمن بنية الشركة.
الهجرة المعاكسة للعقول.. "أسيلسان" تستقطب عشرات الكفاءات التركية المهاجرة
"أسيلسان" ساهمت في عودة 50 من العقول التركية المهاجرة ضمن مشروع "الهجرة المعاكسة للعقول" / AA
25 فبراير 2021

ساهمت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات والتكنولوجيات الدفاعية، في عودة 50 من العقول المهاجرة من أبناء البلد، واستغلال قدراتهم وإمكاناتهم ضمن بنية الشركة.

يأتي ذلك ضمن مشروع "الهجرة المعاكسة للعقول"، الذي يهدف إلى استقطاب العقول التركية المهاجرة من أصحاب الكفاءات.

وأوضح بيان صادر عن "أسيلسان"، أن البرنامج الذي أُطلق عام 2006، استقطب خلال العامين الأخيرين 50 شخصاً من أصحاب الكفاءات الذين هاجروا سابقاً.

وأضاف أن المشروع يقوم، بعد تأمين عودة العقول المهاجرة، على تسخير قدرات وإمكانات أصحابها في بنية "أسيلسان" أو مجالات أخرى ذات أهمية داخل تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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