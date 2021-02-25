ساهمت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات والتكنولوجيات الدفاعية، في عودة 50 من العقول المهاجرة من أبناء البلد، واستغلال قدراتهم وإمكاناتهم ضمن بنية الشركة.

يأتي ذلك ضمن مشروع "الهجرة المعاكسة للعقول"، الذي يهدف إلى استقطاب العقول التركية المهاجرة من أصحاب الكفاءات.

وأوضح بيان صادر عن "أسيلسان"، أن البرنامج الذي أُطلق عام 2006، استقطب خلال العامين الأخيرين 50 شخصاً من أصحاب الكفاءات الذين هاجروا سابقاً.

وأضاف أن المشروع يقوم، بعد تأمين عودة العقول المهاجرة، على تسخير قدرات وإمكانات أصحابها في بنية "أسيلسان" أو مجالات أخرى ذات أهمية داخل تركيا.