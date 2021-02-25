بدأت البحرية التركية الخميس، مناورات "الوطن الأزرق 2021"، في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.

ويشارك في المناورات 87 سفينة حربية و27 طائرة و20 مروحية، من مختلف القوات البحرية، بالإضافة إلى مشاركة القوات الجوية والبرية، بعدد من المروحيات الهجومية، ومقاتلات "إف-16" و "إف-4".

ومن المقرر أن تتواصل المناورات لغاية 7 مارس/آذار المقبل.

وتهدف المناورات إلى تقييم جاهزية القيادات والوحدات والسفن التابعة للقوات البحرية، وتطوير القدرات المشتركة في العمليات والتكتيكات البحرية.

كما تهدف المناورات إلى زيادة الاستعداد القتالي بين القيادات في العمليات المشتركة، واختبار قدرات الدعم المتبادل بينها.

وستُنفَّذ خلال المناورات ضربات بحرية وجوية لمركبات غير مأهولة وعالية السرعة كأهداف من أجل خلق بيئة حرب حقيقية.