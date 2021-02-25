سياسة
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وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام عقب إصابته بكورونا
توُفّي الخميس الفنان الكويتي مشاري البلام، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أيام، حسبما أعلنت جريدة القبس الكويتية. والبلام من مواليد 12 ديسمبر 1972، وقد أدّى عديداً من الأدوار في الدراما الكويتية.
وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام عقب إصابته بكورونا
وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام عقب إصابته بكورونا
25 فبراير 2021

توُفّي الخميس الفنان الكويتي مشاري البلام، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أيام، حسبما أعلنت جريدة القبس الكويتية.

وكان البلام أُدخِلَ إلى العناية المركَّزة بسبب إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام، حيث كشف خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح عن إصابته بالفيروس، ثم أصيب بمضاعفات استدعت نقله إلى العناية الفائقة.

والبلام من مواليد 12 ديسمبر 1972، وقد أدى عديداً من الأدوار في الدراما الكويتية، فشارك في 56 مسلسلاً، آخرها مسلسل "ورود ملونة" في عام 2020، وفي المسرح بلغ رصيد أعماله 24 مسرحية.

وتفاعل عديد من نجوم الساحة الفنية والنشطاء مع خبر وفاة البلام، وانتشرت صوره عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مذيَّلة بالدعاء له بالرحمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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