سياسة
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دبيبة: علاقتنا مع تركيا متميزة وسنلتزم الاتفاقية البحرية معها
أكّد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة، أن مذكرة مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا مهمة جداً، مشيراً إلى أنها سوف تستمر إلى ما لا نهاية. وقال دبيبة خلال مؤتمر صحفي الخميس: "تركيا شريك اقتصادي لنا، ونحن ندعم هذه الشراكة".
دبيبة: علاقتنا مع تركيا متميزة وسنلتزم الاتفاقية البحرية معها
عبد الحميد دبيبة / AA
25 فبراير 2021

أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة، بالعلاقات "المتميزة" بين بلاده وتركيا، مؤكداً أن حكومته ستدعم الشراكة الاقتصادية مع أنقرة، وستلتزم الاتفاقية البحرية الموقعة بين البلدين.

وقال دبيبة خلال مؤتمر صحفي الخميس، في طرابلس بشأن تطورات تشكيل حكومته: "علاقتنا مع تركيا متميزة في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول؛ فتركيا شريك اقتصادي لنا، ونحن ندعم هذه الشراكة".

وأضاف أن حكومته ستلتزم الاتفاقية البحرية الموقعة بين بلاده وتركيا، واصفا إياها بأنها "اتفاقية مهمة لكلا الشعبين".

وأوضح أن "مذكرة مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا مهمة جداً، وسوف تستمر إلى ما لا نهاية".

ووقعت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج مع تركيا اتفاقاً للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي (75 سياسياً يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة) سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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