كشف البيت الأبيض الخميس، عن وجود خيارات وإجراءات عدة على طاولة الإدارة الأمريكية للتعامل مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمتحدثة البيت الأبيض جين ساكي، شاركت خلاله تفاصيل مرتقبة حول المباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان.

وقالت: "نتوقع أن تجرى المباحثات الهاتفية بين (الرئيس) بايدن والملك سلمان قريباً جداً".

كما أشارت إلى وجود خيارات وإجراءات عدة على طاولة إدارة بايدن تحدد طرق التعامل مع السعودية.

يُذكر أن بايدن أكّد الأربعاء، أنه قرأ التقرير المرتبط بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول التركية عام 2018.

ومن المرتقب أن تنشر إدارة بايدن الجمعة نسخة غير سرية من تقرير أُعِدّ بشأن مقتل خاشقجي، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

ومن المنتظر أن يُصدِر مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) تقريراً غير سري يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست".

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العامّ الدولي.