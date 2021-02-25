سياسة
2 دقيقة قراءة
البيت الأبيض: لدينا عدة خيارات للتعامل مع السعودية
قالت المتحدثة  باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس، إن إدارة بايدن لديها خيارات وإجراءات عدة تحدد طرق التعامل مع المملكة العربية السعودية، معلنة عن مباحثات مرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان.
البيت الأبيض: لدينا عدة خيارات للتعامل مع السعودية
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نتوقع أن تجرى المباحثات الهاتفية بين (الرئيس) بايدن والملك سلمان قريباً جداً" / Reuters
25 فبراير 2021

كشف البيت الأبيض الخميس، عن وجود خيارات وإجراءات عدة على طاولة الإدارة الأمريكية للتعامل مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمتحدثة البيت الأبيض جين ساكي، شاركت خلاله تفاصيل مرتقبة حول المباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان.

وقالت: "نتوقع أن تجرى المباحثات الهاتفية بين (الرئيس) بايدن والملك سلمان قريباً جداً".

كما أشارت إلى وجود خيارات وإجراءات عدة على طاولة إدارة بايدن تحدد طرق التعامل مع السعودية.

يُذكر أن بايدن أكّد الأربعاء، أنه قرأ التقرير المرتبط بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول التركية عام 2018.

ومن المرتقب أن تنشر إدارة بايدن الجمعة نسخة غير سرية من تقرير أُعِدّ بشأن مقتل خاشقجي، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

ومن المنتظر أن يُصدِر مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) تقريراً غير سري يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست".

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العامّ الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us