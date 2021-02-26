سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 فبراير/شباط 2021
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خلاصات من TRT عربي: 26 فبراير/شباط 2021
باشينيان يطالب أنصاره بمواجهة محاولة الانقلاب في أرمينيا / AFP
26 فبراير 2021

أهم الأحداث:

باشينيان يطالب أنصاره من الشارع بمواجهة محاولة الانقلاب في أرمينيا، ورئيس الوزراء الليبي يقول إن علاقتنا مع تركيا متميزة وسنلتزم الاتفاقية البحرية معها.

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من الشارع.. باشينيان يطالب أنصاره بمواجهة محاولة الانقلاب في أرمينيا

ظهر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس، في شوارع العاصمة يريفان برفقة أنصاره وطالبهم بمواجهة محاولة الانقلاب العسكري. [TRT عربي]

والتقى باشينيان أنصاره المحتشدين أمام مقر الحكومة، بعدما أصدر رئيس هيئة الأركان الأرمينية أونيك غاسباريان وقادة كبار في الجيش بياناً يطالبونه فيه بالاستقالة. [TRT عربي]

وانتقد باشينيان قادة الجيش في كلمة أمام مواليه، قائلاً إن "الجيش تابع للشعب ورئاسة الحكومة، الوضع صعب في أرمينيا لكن علينا أن نتفق حول عدم نشوب مواجهات". [TRT عربي]

دبيبة: علاقتنا مع تركيا متميزة وسنلتزم الاتفاقية البحرية معها

أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بالعلاقات "المتميزة" بين بلاده وتركيا، مؤكداً أن حكومته ستدعم الشراكة الاقتصادية مع أنقرة، وستلتزم الاتفاقية البحرية الموقعة بين البلدين. [الأناضول]

وقال دبيبة خلال مؤتمر صحفي الخميس في طرابلس بشأن تطورات تشكيل حكومته: "علاقتنا مع تركيا متميزة في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول، فتركيا شريك اقتصادي لنا ونحن ندعم هذه الشراكة". [الأناضول]

وأضاف أن حكومته ستلتزم الاتفاقية البحرية الموقعة بين بلاده وتركيا، واصفاً إياها بأنها "اتفاقية مهمة لكلا الشعبين". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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