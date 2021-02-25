سياسة
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قطة في مقصورة طائرة سودانية تهاجم القائد فيعود إلى الخرطوم اضطرارياً
هاجمت قطة بشكل مفاجئ كابتن طائرة سودانية كانت متوجهة إلى الدوحة، مما تسبب في إلغاء الرحلة وعودة الطائرة اضطرارياً إلى مطار الخرطوم.
قطة في مقصورة طائرة سودانية تهاجم القائد فيعود إلى الخرطوم اضطرارياً
القطة دخلت قمرة القيادة وهاجمت كابتن الطائرة / AFP
25 فبراير 2021

تسببت قطة في عودة طائرة سودانية كانت في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، إلى مطار الخرطوم.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن طاقم قيادة طائرة سودانية فوجئ بقطة ترافقهم داخل كابينة القيادة بعد إقلاعها بنصف ساعة من مطار الخرطوم الدولي ليلة الأربعاء.

وأضافت أن "رحلة شركة (تاركو) أقلعت مساء الأربعاء من مطار الخرطوم، في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، وبعد مضي نصف ساعة ظهرت قطة داخل كابينة القيادة وهاجمت الكابتن مما اضطره إلى العودة إلى مطار الخرطوم، في حادثة فريدة من نوعها".

وكشفت معلومات أن الطائرة كانت تقف داخل قاعة مخصصة للطائرات ليلة الثلاثاء قبل تجهيزها لرحلة الدوحة، وتوقعت مصادر أن تكون القطة تسللت إلى كابينة الطائرة خلال أعمال النظافة أو المراجعة الهندسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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