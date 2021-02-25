تسببت قطة في عودة طائرة سودانية كانت في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، إلى مطار الخرطوم.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن طاقم قيادة طائرة سودانية فوجئ بقطة ترافقهم داخل كابينة القيادة بعد إقلاعها بنصف ساعة من مطار الخرطوم الدولي ليلة الأربعاء.

وأضافت أن "رحلة شركة (تاركو) أقلعت مساء الأربعاء من مطار الخرطوم، في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، وبعد مضي نصف ساعة ظهرت قطة داخل كابينة القيادة وهاجمت الكابتن مما اضطره إلى العودة إلى مطار الخرطوم، في حادثة فريدة من نوعها".

وكشفت معلومات أن الطائرة كانت تقف داخل قاعة مخصصة للطائرات ليلة الثلاثاء قبل تجهيزها لرحلة الدوحة، وتوقعت مصادر أن تكون القطة تسللت إلى كابينة الطائرة خلال أعمال النظافة أو المراجعة الهندسية.