أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان حسب ما أعلنه البيت الأبيض.

ويأتي ذلك في إطار محادثة متوقعة قالت مصادر إنها ضوء أخضر يمهد الطريق للإدارة الأمريكية لنشر تقرير استخباراتي غير سري حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إنّ المباحثات "كانت جيدة، وأكد بايدن خلالها الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحكم القانون".

من جهتها قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الرئيس الأمريكي أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى هدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

وأوضحت "واس" أن المباحثات الهاتفية تناولت أيضاً "التزام الولايات المتحدة الدفاع عن المملكة تجاه تهديدات إيران والجماعات الإرهابية".

وجاءت المحادثة بعد ساعات من تأكيد متحدثة البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي أن "المباحثات الهاتفية بين الرئيس جو بايدن والملك سلمان ستجرى قريباً جداً".

وفي وقت سابق نقلت شبكة CNN عن أحد المسؤولين الأمريكيين أن إصدار التقرير الاستخباراتي حول مقتل خاشقجي "ربما يتأجل موعده"، لارتباطه بإجراء مباحثات هاتفية أولاً بين بايدن والملك سلمان.

يشار إلى أن التقرير كان متوقعاً صدوره الخميس، إلا أن الترجيحات باتت تؤكد أنه سيصدر غداً الجمعة.

ومن المنتظر أن يصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) تقريراً غير سري يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل خاشقجي، الكاتب الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست"، وقد يلقي باللوم مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.