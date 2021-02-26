سياسة
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بايدن يتباحث مع الملك سلمان ملف حقوق الإنسان ووقف الحرب في اليمن
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان، فيما يعد ضوءاً أخضر يمهد الطريق للإدارة الأمريكية لنشر تقرير استخباراتي غير سري حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
بايدن يتباحث مع الملك سلمان ملف حقوق الإنسان ووقف الحرب في اليمن
جاءت المحادثة بعد ساعات من تأكيد متحدثة البيت الأبيض جين ساكي أن "المباحثات الهاتفية بين الرئيس جو بايدن والملك سلمان ستجرى قريباً جداً" - صورة أرشيفية / AP
26 فبراير 2021

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان حسب ما أعلنه البيت الأبيض.

ويأتي ذلك في إطار محادثة متوقعة قالت مصادر إنها ضوء أخضر يمهد الطريق للإدارة الأمريكية لنشر تقرير استخباراتي غير سري حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إنّ المباحثات "كانت جيدة، وأكد بايدن خلالها الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحكم القانون".

من جهتها قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الرئيس الأمريكي أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى هدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

وأوضحت "واس" أن المباحثات الهاتفية تناولت أيضاً "التزام الولايات المتحدة الدفاع عن المملكة تجاه تهديدات إيران والجماعات الإرهابية".

وجاءت المحادثة بعد ساعات من تأكيد متحدثة البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي أن "المباحثات الهاتفية بين الرئيس جو بايدن والملك سلمان ستجرى قريباً جداً".

وفي وقت سابق نقلت شبكة CNN عن أحد المسؤولين الأمريكيين أن إصدار التقرير الاستخباراتي حول مقتل خاشقجي "ربما يتأجل موعده"، لارتباطه بإجراء مباحثات هاتفية أولاً بين بايدن والملك سلمان.

يشار إلى أن التقرير كان متوقعاً صدوره الخميس، إلا أن الترجيحات باتت تؤكد أنه سيصدر غداً الجمعة.

ومن المنتظر أن يصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) تقريراً غير سري يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل خاشقجي، الكاتب الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست"، وقد يلقي باللوم مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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