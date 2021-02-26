أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس توجيهاته بشن ضربات جوية في شرق سوريا استهدفت منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان: "بناء على توجيهات الرئيس بايدن نفذت القوات العسكرية الأمريكية مساء اليوم ضربات جوية استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران في شرق سوريا".

وبدت الضربات محدودة النطاق مما قد يقلل خطر التصعيد، بخاصة أن قرار بايدن قصر الضربة على أهداف في سوريا دون العراق.

وأضاف كيربي: "سيعمل الرئيس بايدن على حماية الجنود الأمريكيين وقوات التحالف. كذلك فإننا تحركنا على نحو محسوب يهدف إلى عدم تصعيد الوضع العام في كل من شرق سوريا والعراق".

وقال إن الضربات دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران ومنها كتائب "حزب الله" وكتائب "سيد الشهداء".

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قرار توجيه هذه الضربات كان يهدف إلى إرسال إشارة مفادها أن الولايات المتحدة تريد معاقبة الجماعات المتشددة لكنها لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر.

وأضاف أن بايدن عُرضت عليه عدة خيارات وأنه اختار أقلها إحداثاً للعواقب، وفق وكالة رويترز.

ولم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن الضربات وما إن كانت أسفرت عن سقوط قتلى أو جرحى.