أعلنت شركة تويتر أنها ستطلق خدمة "سوبر-متابعة" في وقت لاحق من هذه السنة، ما سيسمح للمستخدمين بفرض رسوم على متابعيهم في حال أرادوا الوصول إلى محتوى خاص، حسب ما نقلته صحيفة الغارديان.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تريد فيه شركة تويتر الابتعاد عن الإعلانات وإيجاد طرق أخرى لدرّ الأرباح، سواء للشركة أو للمستخدمين المنتجين.

وقدّمت الشركة عرضاً للاستثمار الخميس، أعلنت فيه أن الخدمة الجديدة تتطلب دفع اشتراك شهري للحصول على محتوى إضافي لا يظهر للمتابعين العاديين، سواء على شكل فيديوهات أو عروض أو تخفيضات أو خلاصات إخبارية بريدية.

ويسمح نظام الاشتراكات هذا لتويتر بتوسيع دائرة مداخيلها في عالم إعلانات رقمي تسيطر عليه غوغل وفيسبوك بشكل احتكاري ثنائي، كمايسمح "للمبدعين والناشرين بأن يحصلوا على الدعم مباشرة من جمهورهم"، حسب بيان لتويتر.

وتسعى شركة تويتر لأن يكون هدف مداخيلها عام 2023 أكثر من 7.5 مليار دولار، ما سيضاعف مداخيلها عام 2020 التي كانت في حدود 3.7 مليار دولار.