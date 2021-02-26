سياسة
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تويتر يخطط لإطلاق زرّ "سوبر-متابعة" الذي يسمح بالدفع مقابل المحتوى المخصص
يخطط تويتر لإضافة زر "سوبر-متابعة" الذي يسمح بالدفع مقابل المحتوى المخصص، في محاولة من الشركة لتوسيع مداخليها والالتفاف حول الإعلانات التي تهيمن عليها شركتا غوغل وفيسبوك بشكل شبه احتكاري.
تويتر يخطط لإطلاق زرّ "سوبر-متابعة" الذي يسمح بالدفع مقابل المحتوى المخصص
الخدمة الجديدة تتطلب دفع اشتراك شهري للحصول على محتوى إضافي لا يظهر للمتابعين العاديين / AFP
26 فبراير 2021

أعلنت شركة تويتر أنها ستطلق خدمة "سوبر-متابعة" في وقت لاحق من هذه السنة، ما سيسمح للمستخدمين بفرض رسوم على متابعيهم في حال أرادوا الوصول إلى محتوى خاص، حسب ما نقلته صحيفة الغارديان.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تريد فيه شركة تويتر الابتعاد عن الإعلانات وإيجاد طرق أخرى لدرّ الأرباح، سواء للشركة أو للمستخدمين المنتجين.

وقدّمت الشركة عرضاً للاستثمار الخميس، أعلنت فيه أن الخدمة الجديدة تتطلب دفع اشتراك شهري للحصول على محتوى إضافي لا يظهر للمتابعين العاديين، سواء على شكل فيديوهات أو عروض أو تخفيضات أو خلاصات إخبارية بريدية.

ويسمح نظام الاشتراكات هذا لتويتر بتوسيع دائرة مداخيلها في عالم إعلانات رقمي تسيطر عليه غوغل وفيسبوك بشكل احتكاري ثنائي، كمايسمح "للمبدعين والناشرين بأن يحصلوا على الدعم مباشرة من جمهورهم"، حسب بيان لتويتر.

وتسعى شركة تويتر لأن يكون هدف مداخيلها عام 2023 أكثر من 7.5 مليار دولار، ما سيضاعف مداخيلها عام 2020 التي كانت في حدود 3.7 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي
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