قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس إن بلاده تقف إلى جانب مسلمي كرواتيا، حسب ما جاء خلال لقائه ممثلي الجماعة الإسلامية في كرواتيا على هامش زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة زغرب.

وأكد جاوش أوغلو خلال اللقاء وقوف تركيا وشعبها إلى جانب المسلمين في كرواتيا، وأعرب عن سعادته بلقاء ممثلي الجماعة الإسلامية في كرواتيا.

وتابع قائلاً: "أحمل إليكم تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش وعامة الشعب التركي"، وأشاد بمركز زغرب الإسلامي والأنشطة والفاعليات التي يقيمها.

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الإسلامي في كرواتيا عزيز هاسوفيتش عن سعادته بزيارة الوزير التركي لمركز زغرب الإسلامي.

وبكى هاسوفيتش لدى استقباله جاوش أوغلو في المركز الإسلامي ووصف زيارته بالحدث الكبير بالنسبة إلى مسلمي كرواتيا.

وتابع قائلاً: "في عام 2016 أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى مركزنا، وتلك الزيارة أثبتت أننا جزء من الأمة الإسلامية".