سياسة
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وزير الدفاع التركي: منظومة S-400 لا تشكل خطراً على من لا ينوي مهاجمة تركيا
أكد وزير الدفاع التركي أن منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي، ستستخدم لمواجهة التهديدات والمخاطر، واستدرك بأنها لا تشكل خطراً على من لا ينوي مهاجمة تركيا.
وزير الدفاع التركي: منظومة S-400 لا تشكل خطراً على من لا ينوي مهاجمة تركيا
أقار: منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي ستستخدم لمواجهة التهديدات والمخاطر / Reuters
26 فبراير 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي، ستستخدم لمواجهة التهديدات والمخاطر واستدرك بأنها لا تشكل خطراً على من لا ينوي مهاجمة تركيا.

واستنكر أقار، في تصريحات صحفية الجمعة، القيود المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمشروع مقاتلات F-35 واصفاً إياها بأنها "لا تتوافق مع روح التحالف" في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحول تحرش مقاتلات يونانية بسفينة أبحاث تركية في بحر إيجi، أكد أقار أنه جرى الرد بالشكل اللازم على تحرش الطائرات اليونانية قائلاً :"هذا الفعل لا يتناسب مع علاقات حسن الجوار".

من جهة أخرى، شدّد أقار على ضرورة أن يعي الجميع في الداخل والخارج، وحشية وإجرام تنظيم PKK الإرهابي من خلال المجزرة التي ارتكبها في منطقة غارا شمالي العراق.

وقال أقار: "ثمة خونة وغافلون في الداخل والخارج يصرون على عدم رؤية حقيقة وضاعة وإجرام PKK في غارا".

وأضاف: "لطالما يتحدث الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان، لكن ماذا عن حق الحياة لمواطنينا الذين استشهدوا بـ"غارا"؟ يتعين على أدعياء الديمقراطية التخلي عن النفاق بعد الآن".

ويوم 14 فبراير/شباط الجاري، عثرت القوات التركية على جثامين 13 مواطناً لدى مداهمة إحدى مغارات PKK بمنطقة غارا في إطار عملية "مخلب النسر 2" التي استمرت بين 10 و14 فبراير/شباط الجاري، وانتهت بتحييد 53 إرهابياً.

وتبين لاحقاً أن إحدى الجثث الـ13 تعود لمواطن عراقي، بحسب بيان صادر عن ولاية ملاطية التركية.

وPKK المدرجة في لوائح المنظمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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