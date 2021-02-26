سياسة
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بعد طلب عمران خان.. سريلانكا تلغي حرق جثث المسلمين المتوفين بكورونا
لا يقدم هذا الإشعار أي تبرير لهذا التحول المفاجئ فيما رفضت حكومة سريلانكا مراراً مناشدات من المجتمع المسلم المحلي مدعومة من منظمات دولية من أجل السماح بدفن المسلمين وفقاً لشعائرهم.
بعد طلب عمران خان.. سريلانكا تلغي حرق جثث المسلمين المتوفين بكورونا
يشكل المسلمون 10% من 21 مليون نسمة في هذه الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي / AP
26 فبراير 2021

ألغت سريلانكا الجمعة قرار الحرق الإجباري لجثث المتوفين بوباء كورونا بعد أيام من مطالبة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يزور الجزيرة، باحترام الشعائر الإسلامية لدفن الأموات.

وألغى وزير الصحة بافيثرا وانياراتشي وفقاً لإشعار نشر في الجريدة الرسمية، الحظر المفروض على دفن الموتى منذ أبريل/نيسان الماضي بعد تسجيل أول وفاة بسبب الوباء في البلاد.

ولا يقدم هذا الإشعار أي تبرير لهذا التحول المفاجئ فيما رفضت حكومة سريلانكا مراراً مناشدات من المجتمع المسلم المحلي مدعومة من منظمات دولية، من أجل السماح بدفن المسلمين وفقاً لشعائرهم.

ويشكل المسلمون 10% من 21 مليون نسمة في هذه الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

ووفقاً لمصادر رسمية أثار عمران خان الذي أجرى زيارة رسمية لكولومبو هذا الأسبوع، قضية حساسة للغاية تتعلق بحرق جثث الموتى للمسلمين مع الرئيس غوتابايا راجاباكسا ورئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.

وحظرت الحكومة دفن جثث الأشخاص الذين توفوا بسبب كوفيد-19 وسط مخاوف أطلقها رجال دين بوذيون نافذون تفيد بأن الجثث تلوث المياه الجوفية وتنشر الفيروس.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن هذا الخطر غير موجود لكن الحكومة السريلانكية رفضت الاستماع إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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