سياسة
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شاهد | منظومة "صونغور" الدفاعية التركية تصطاد أهدافاً متحركة بنجاح
رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير يعلن أن منظومة الدفاع الجوية محلية الصنع "صونغور" أثبتت فاعليتها ضد الأهداف المتحركة في الاختبارات التي خضعت لها.
شاهد | منظومة "صونغور" الدفاعية التركية تصطاد أهدافاً متحركة بنجاح
"يمكن استخدام المنظومة على المنصات البرية والبحرية والجوية" / AA
26 فبراير 2021

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن منظومة الدفاع الجوية محلية الصنع "صونغور" أثبتت فاعليتها ضد الأهداف المتحركة في الاختبارات التي خضعت لها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها دمير عبر حسابه على تويتر الجمعة، تطرَّق خلالها إلى اختبارات "صونغور" المطوّرة من قبل شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ.

وقال دمير: "عززت صونغور دورها في الدفاع الجوي متعدد الطبقات من خلال الاختبارات الناجحة ضد أهداف متحركة في أقصى مدى وارتفاع".

وأضاف: "يمكن استخدام المنظومة على المنصات البرية والبحرية والجوية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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