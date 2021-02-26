سياسة
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الرئيس التونسي يثني على روابط بلاده التاريخية المتميزة مع تركيا
أثنى الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال استقباله سفير تركيا بتونس علي أونانير، في قصر قرطاج، على الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين.
الرئيس التونسي يثني على روابط بلاده التاريخية المتميزة مع تركيا
أشاد سعيّد بـ"الجهود التي بذلها السفير التركي لتطوير العلاقات التونسية التركية وتنويعها" / AA
26 فبراير 2021

أثنى الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة، على الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لسفير تركيا بتونس علي أونانير، الذي أجرى زيارة لقصر قرطاج بمناسبة نهاية مهامه، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ونوّه سعيّد بـ"الجهود التي بذلها السفير التركي لتطوير العلاقات التونسية التركية وتنويعها".

من جهته أعرب السفير التركي عن "جزيل شكره وامتنانه للرئيس سعيد لما حظي به طيلة فترة عمله بتونس من دعم وتعاون خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين"، وفق البيان.

وتُعَدّ تركيا من أبرز الدول التي تدعم الانتقال الديمقراطي بتونس منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 حتى اليوم.

كما تُعَدّ تونس وجهة للاستثمارات التركية، إذ بها نحو 50 مؤسسة اقتصادية تركية في مجالات متعددة، ساعدت على خلق 2500 فرصة وظيفية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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