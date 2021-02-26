سياسة
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أنثى فيل تقتل حارسها في حديقة حيوانات بإسبانيا
أعلنت السلطات في منطقة كانتابريا شمالي إسبانيا، مصرع حارس بحديقة حيوانات متنزه "كابارسينو"، إثر اصطدامه بأنثى فيل في أثناء تنظيفه حظيرتها، ولا يزال التحقيق مستمراً للكشف عن ملابسات الحادثة.
أنثى فيل تقتل حارسها في حديقة حيوانات بإسبانيا
أشارت السلطات إلى أن "الضربة أوقعت الحارس على ظهره واصطدم رأسه بقضبان الحظيرة" / AP
26 فبراير 2021

لقي حارس بحديقة حيوانات مصرعه إثر اصطدامه بأنثى فيل في أثناء تنظيف حظيرتها بمنطقة كانتابريا شمالي إسبانيا.

وقالت السلطات في كانتابريا إن "خواكين جوتيريز (44 عاماً) توُفّي الثلاثاء، في أحد المستشفيات بعد ساعات من اصطدامه بأنثى الفيل"، وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضافت أن "أنثى الفيل اصطدمت بالعامل في أثناء تنظيفه حظيرتها في متنزه "كابارسينو" الطبيعي بالقرب من مدينة سانتاندير.

وأشارت السلطات إلى أن "الضربة أوقعت الحارس على ظهره واصطدم رأسه بقضبان الحظيرة"، مضيفة أن "التحقيق لا يزال مستمراً للكشف عن ملابسات الحادثة".

بدوره، قال رئيس هيئة السياحة المحلية خافيير لوبيز ماركانو، إن "الحارس كان يعمل مع الأفيال في حديقة الحيوانات منذ ما يقرب من 20 عاماً".

وأضاف المسؤول في بيان نُشر على موقع الحكومة الإقليمية، أن" أنثى الفيل التي اصطدمت به كانت مصابة بعدوى في قدمها".

ولفت ماركانو إلى أنه "من المرجح أن تكون أنثى الفيل حاملاً، فقد كانت تزن أكثر من 4.4 طن".

ولا تزال الشرطة ومنظمة السياحة الإقليمية التي تدير المتنزه، تحقق في الحادثة، حسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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