سياسة
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رقم قياسي.. أكثر من 165 ألف متقدم لبرنامج المنح الدراسية التركية للأجانب
كشفت رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) الحكومية التركية، عن تقدم أكثر من 165ألف طالب حول العالم، للحصول على مقعد في برنامج المنح الذي توفره الحكومة التركية لعام 2021.
رقم قياسي.. أكثر من 165 ألف متقدم لبرنامج المنح الدراسية التركية للأجانب
أكثر من 165 ألف متقدم لبرنامج المنح الدراسية التركية للأجانب / AA
26 فبراير 2021

أعلنت رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) الحكومية التركية، تقدم أكثر من 165ألف طالب حول العالم، للحصول على مقعد في برنامج المنح الذي توفره الحكومة التركية لعام 2021.

وأفاد بيان صادر عن (YTB) الجمعة، بأن المتقدمين للمنحة من 178دولة حول العالم، ويتنافسون للحصول على مقعد لدراسة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في مختلف التخصصات في تركيا.

وأشار مدير رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) عبد الله أرن، الأربعاء عبر حسابه في تويتر، إلى انتهاء التسجيل في برنامج المنح التركية "الأكثر شمولاً في العالم" للعام الحالي.

وكشف أرن عن الاهتمام المتزايد بالمنحة التركية حول العالم، وتسجيلها رقماً قياسياً جديداً بتسجيل نحو 165ألف طالب من 178دولة فيها.

ويُقدَّم للمنح التركية عبر شبكة الإنترنت، وكل من يجتاز التقييم الأولي يُستدعى لإجراء مقابلات، ويحصل الناجحون على المنحة.

ويُعد برنامج المنح الدراسية في مقدمة البرامج التنافسية، إذ تموّله الدولة التركية، ويقدّم للطلاب المميّزين فرصة مواصلة تعليمهم بمستويات مختلفة في أرقى الجامعات.

ويهدف البرنامج إلى تأسيس شبكة تضم زعماء المستقبل الذين يتعهدون بتعزيز التعاون بين البلدان والتفاهم المتبادل بين المجتمعات.

وفي عامهم الأول في تركيا، يتعلم الحاصلون على المنحة، اللغة التركية، ليوزَّعوا لاحقاً على الجامعات. وتوفر المنحة للطلاب مكاناً للسكن يتضمن وجبات طعام، كما يحصلون على راتب شهري وتأمين صحي مجاني.

وتدفع المنحة ثمن تذكرة سفر الطلاب للمرة الأولى إلى تركيا، وكذلك ثمن تذكرة عودتهم إلى بلادهم بعد التخرج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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