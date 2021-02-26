سياسة
1 دقيقة قراءة
استعداداً لافتتاحه في رمضان.. مسجد تقسيم بإسطنبول يشارف على الانتهاء
اكتمل نحو 99% من أعمال البناء والتجهيزات في مسجد تقسيم، في الميدان الشهير وسط مدينة إسطنبول التركية. وتتواصل أعمال البناء والزخرفة في المسجد مع مراعاة قواعد الوقاية من فيروس كورونا.
استعداداً لافتتاحه في رمضان.. مسجد تقسيم بإسطنبول يشارف على الانتهاء
 مسجد تقسيم بإسطنبول يشارف على الانتهاء / AA
26 فبراير 2021

اكتمل نحو 99% من أعمال البناء والتجهيزات في مسجد تقسيم في الميدان الشهير وسط مدينة إسطنبول التركية.

وتتواصل أعمال البناء في المسجد الذي تبلغ مساحته نحو ألفين و482 متراً مربعاً، مع مراعاة قواعد الوقاية من فيروس كورونا.

وشارفت أعمال زخرفة جدران المسجد والقبة المركزية على الانتهاء، كما تتواصل التجهيزات في الحدائق المحيطة به.

وتجري الاستعدادات لتركيب البوابة الرئيسية للمسجد، بعد أن انتهت أعمال التجهيز للأرضيات والنوافذ.

ومن المقرر افتتاح مسجد تقسيم في شهر رمضان المقبل، لاستقبال المصلين.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان وضع حجر الأساس لمسجد تقسيم في فبراير/شباط عام 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us