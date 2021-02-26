اكتمل نحو 99% من أعمال البناء والتجهيزات في مسجد تقسيم في الميدان الشهير وسط مدينة إسطنبول التركية.

وتتواصل أعمال البناء في المسجد الذي تبلغ مساحته نحو ألفين و482 متراً مربعاً، مع مراعاة قواعد الوقاية من فيروس كورونا.

وشارفت أعمال زخرفة جدران المسجد والقبة المركزية على الانتهاء، كما تتواصل التجهيزات في الحدائق المحيطة به.

وتجري الاستعدادات لتركيب البوابة الرئيسية للمسجد، بعد أن انتهت أعمال التجهيز للأرضيات والنوافذ.

ومن المقرر افتتاح مسجد تقسيم في شهر رمضان المقبل، لاستقبال المصلين.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان وضع حجر الأساس لمسجد تقسيم في فبراير/شباط عام 2017.