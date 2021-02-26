سياسة
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وزير الخارجية الكرواتي: تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي في ملفات عدة
قال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردان غرليك رادمان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، إن تركيا شريك مهمّ للاتحاد الأوروبي في ملفات اللاجئين والأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة.
وزير الخارجية الكرواتي: تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي في ملفات عدة
أشار رادمان إلى استمرار تقدم العلاقات بين البلدين رغم جائحة كورونا، وأن التبادل التجاري سجّل زيادة بنسبة 11.1% في 2020 / AA
26 فبراير 2021

قال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردان غرليك رادمان، إن تركيا شريك مهمّ للاتحاد الأوروبي في ملفات اللاجئين والأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رادمان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، على هامش زيارة الأخير كرواتيا.

وأوضح أنه أجرى صباحاً زيارة برفقة جاوش أوغلو لمدينة بترينجا التي شهدت زلزالاً قوياً قبل شهرين، سلّما خلالها مسنّة كرواتية مفتاح أحد المنازل مُسبَقة الصنع التي تبرعت بها تركيا لمتضرري الزلزال.

وأشار إلى استمرار تقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين رغم جائحة كورونا، وأن التبادل التجاري بينهما سجّل زيادة بنسبة 11.1% في 2020، مقارنة مع 2019.

كما لفت رادمان إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأتراك بكرواتيا، بخاصة في مجالات السياحة والطاقة والبنية التحتية.

وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن تركيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو مهمّ في حلف الناتو، لهذا فإن "تطوير علاقات تعاون فعالة مع تركيا، يصبّ في مصلحة الاتحاد الأوروبي".

وأكد رادمان استعداد كرواتيا لتقديم الدعم اللازم من أجل تحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأردف بأن تركيا تستقبل نحو 4 ملايين لاجئ على أراضيها، مشدداً في هذا الإطار على أهمية اتفاق اللاجئين بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، مدينة بترينجا وسط كرواتيا، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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