اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، قراراً يدعو الدول الغنية إلى التبرع بجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للبلدان الفقيرة والمتضررة من الصراعات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة باربرا وودورد، بالمقرّ الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأفادت وودورد بأن مجلس الأمن اعتمد قراراً يدعو إلى "تبرع الدول ذات الاقتصادات المتقدمة بجرعات من اللقاحات، للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والبلدان الأخرى المتضررة من الصراعات".

وشدّد قرار المجلس على "الحاجة الملحّة إلى التضامن والإنصاف والفاعلية في مكافحة الوباء في البلدان ذات الإمكانيات المحدودة للحصول على اللقاحات"، حسب وودورد.

وأضافت رئيسة المجلس: "أنا فخورة بقيادة هذا القرار التاريخي لضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب في الوصول إلى اللقاح".

ويُعتبر هذا القرار الثاني الذي يعتمده مجلس الأمن بشأن كورونا، منذ مطلع يوليو/تموز الماضي عندما أصدر قراراً يدعم نداءً أطلقه أمين عامّ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس/آذار الماضي، لوقف عالمي لإطلاق النار من أجل التصدي للوباء.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 113 مليوناً و782 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من مليونين و523 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 89 مليوناً و371 ألفاً، وفق موقع worldometers.