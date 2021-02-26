سياسة
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السعودية: نرفض ما ورد في تقرير المخابرات الأمريكية بشأن خاشقجي
أعلنت الخارجية السعودية مساء الجمعة في بيان، رفضها القاطع لما ورد في تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ووصفت ما ورد فيه بأنه "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة".
السعودية: نرفض ما ورد في تقرير المخابرات الأمريكية بشأن خاشقجي
أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء الجمعة، رفضها "رفضاً قاطعاً" لما ورد في تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي / AA
26 فبراير 2021

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء الجمعة، رفضها "رفضاً قاطعاً" لما ورد في تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة".

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي".

وأضافت أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة، وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تَضمَّن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

وأوضح بيان الخارجية أن "الجريمة ارتكبتها مجموعة تجاوزت جميع اللوائح والصلاحيات، والمدانون صدرت بحقّهم أحكام قضائية نهائية رحّبت بها أسرة خاشقجي".

‎وفي وقت سابق الجمعة، أفرج مكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة عن ملخص تقرير للمخابرات الأمريكية خلص إلى أن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وافق على خطف أو قتل" خاشقجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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