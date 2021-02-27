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تقرير للمخابرات الأمريكية يقول إن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، وأردوغان يؤكد وقوف بلاده ضد جميع أشكال الانقلابات.

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تقرير للمخابرات الأمريكية: بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي

قال تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية الجمعة، إن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، وأمر بذلك على الأرجح. [TRT عربي]

وذكر التقرير إن وليّ العهد السعودي "رأى أن خاشقجي يمثل تهديداً للمملكة، ودعم استخدام العنف بشكل كبير إذا لزم الأمر لإسكاته". [TRT عربي]

أردوغان يؤكد وقوف بلاده ضد جميع أشكال الانقلابات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقف بلاده الرافض لجميع أشكال الانقلابات، وذلك تعليقاً على المحاولة الانقلابية في أرمينيا. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة إسطنبول. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "نقف ضد جميع أشكال الانقلابات، ولا يمكن أن نقبلها"، وشدّد على أنه إن كان إلى تغيير الإدارة في أرمينيا حاجة، فيجب ترك الأمر لإرادة الشعب. [الأناضول]