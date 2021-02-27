سياسة
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ليس لإحداث قطيعة مع الرياض.. واشنطن: هذا هدفنا من نشر تقرير مقتل خاشقجي
أزاحت الاستخبارات الأمريكية الستار عن تقرير غير سري حول مقتل خاشقجي، جاء فيه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية لخطف أو قتل خاشقجي في مدينة إسطنبول بتركيا.
ليس لإحداث قطيعة مع الرياض.. واشنطن: هذا هدفنا من نشر تقرير مقتل خاشقجي
الإجراءات تهدف إلى "منع تصرفات مستقبلية مماثلة من جانب السعودية بعد تقرير مقتل جمال خاشقجي" / Reuters
27 فبراير 2021

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد مسؤولين سعوديين على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا تهدف إلى إحداث "شرخ أو قطيعة" في العلاقات مع السعودية.

وقال، في مؤتمر صحفي ، إنّ الإجراءات تهدف إلى "منع تصرفات مستقبلية مماثلة من جانب السعودية بعد تقرير مقتل جمال خاشقجي".

وشدد على أنّ الولايات المتحدة "تود تغييراً وليس قطيعة مع السعودية".

وفي السياق أشار بلينكن إلى التزام واشنطن بالدفاع عن أمن السعودية، لافتاً إلى أن التقرير الاستخباراتي حول مقتل خاشقجي "يساهم في إعادة ضبط العلاقات مع المملكة".

وفي وقت سابق اليوم، أزاحت الاستخبارات الأمريكية الستار عن تقرير غير سري حول مقتل خاشقجي، جاء فيه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية لخطف أو قتل خاشقجي في مدينة إسطنبول بتركيا.

وصدر التقرير عقب مباحثات هاتفية جرت الجمعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي محمد بن سلمان.

والتقرير مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب كانت ترفض نشره.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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