دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق (شرق)، أعضاء المجلس لعقد جلسة مطلع الشهر المقبل، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، حسب ماجاء في دعوة وجهها للمجلس الجمعة.

ودعا صالح لعقد جلسة في 8 مارس/آذار المقبل، لمناقشة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، حسب الدعوة.

وأضاف صالح أن الجلسة ستجري صباحاً في مدينة سرت (غرب) "في حال أكدت اللجنة العسكرية 5+5 تأمينها (تضم 5 أعضاء من الحكومة الشرعية و5 من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر)".

وأردف: "إذا تعذر ذلك (انعقاد الجلسة في سرت) يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤثث لمجلس النواب بمدينة طبرق في ذات الزمان المحدد".

وطالب اللجنة العسكرية المشتركة بالرد الرسمي على مجلس النواب خلال فترة زمنية كافية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة.

والخميس قال دبيبة، في مؤتمر صحفي، إنه أرسل مقترحاً ومعايير اختيار هيكلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب برفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة.

فيما لم يوضح ما إذا كانت الهيكلية تتضمن أسماء وزراء حكومته، علماً بأنه حسب مخرجات ملتقى الحوار الليبي فإن اليوم الجمعة هو آخر موعد له لتقديم تشكيلة الحكومة للمجلس.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

على أن تمنح الثقة لتشكيلة الحكومة خلال 21 يوماً (منذ 5 فبراير/شباط)، وفي حال عدم التوافق سيتم تقديمها لأعضاء ملتقى الحوار، وفق مخرجات الرعاية الأممية.