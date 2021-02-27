قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب، كما نصحها "بالحذر" عندما سئل عن الرسالة التي يوجهها لطهران بالضربات الجوية الأمريكية في سوريا.

وأضاف بايدن للصحفيين خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".

وكان بايدن أمر بضربات جوية على منشآت تابعة لفصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا الخميس رداً على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق، في أول عمل عسكري تقوم به إدارة بايدن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش شن غارة جوية استهدفت مليشيات تدعمها إيران في سوريا.

وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن تدمير "عدة منشآت عند نقطة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران".

وقالت الإدارة الأمريكية، الجمعة، إن الضربة التي نفذتها واشنطن في سوريا تحمل رسالة مفادها أن الرئيس جو بايدن "يصر على حماية الأمريكيين".

جاء ذلك في تصريحات للبيت الأبيض، نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضافت أن الضربات "كانت ضرورية لتقليل خطر المزيد من الهجمات".

كما أشارت إلى أن أي إجراءات أمريكية أخرى في المنطقة "ستكون بالتشاور، وتستهدف منع تصعيد التوتر في سوريا".