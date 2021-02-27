سياسة
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بعد سفره إلى الإمارات للتلقيح.. مدير صندوق للتقاعد في كندا يقدم استقالته
قدم مدير لأحد صناديق التقاعد في كندا استقالته بعد أن تكشّف سفره إلى الإمارات حيث رُتبت عملية تلقيحه ضد فيروس كورونا، على الرغم من التوصيات الحكومية بتجنب السفر إلى الخارج.
بعد سفره إلى الإمارات للتلقيح.. مدير صندوق للتقاعد في كندا يقدم استقالته
يبلغ ماشان 54 عاماً، وهو السن الذي لم يصل إليه بعد دور التلقيح في كندا التي تعاني تأخراً بسبب مشاكل في تسليم لقاحي فايزر وموديرنا / Reuters
27 فبراير 2021

استقال مدير صندوق التقاعد الرئيسي في كندا مارك ماشان، بعد أن انكشف سفره إلى الإمارات للحصول على جرعة لقاح كورونا، على الرغم من التوصيات الحكومية بتجنب السفر إلى الخارج.

وقال "مكتب استثمار المعاشات في كندا" OIRPC في بيان صحفي، الجمعة: إنه "مؤخراً سافر مديرنا شخصياً إلى الإمارات حيث رُتبت عملية تلقيحه ضد فيروس كورونا"، مضيفاً: "بعد نقاشات مع المجلس قرر السيد ماشان الاستقالة، التي تم قبولها".

ويبلغ ماشان 54 عاماً، وهو السن الذي لم يصل إليه بعد دور التلقيح في كندا التي تعاني تأخراً بسبب مشاكل في تسليم لقاحي فايزر وموديرنا، إذ لم يُلقح حتى الآن سوى كبار السن وموظفي الصحة، أي أقل من 3% من ساكنة كندا البالغة نحو 38 مليوناً.

وبسبب التأخر أعلنت السلطات الكندية، الجمعة، أنها وافقت على لقاح ثالث مضاد لفيروس كورونا، مع إعطاء الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا، الذي طلبت منه الحكومة 20 مليون جرعة.

وحتى الجمعة أبلغت كندا عن تسجيل أكثر من 858 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 21865 وفاة.

وفي المجموع طلبت كندا أو حجزت أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات من سبعة موردين لعدد سكانها البالغ 38 مليون نسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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