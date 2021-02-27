أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أكد للسعودية أن "القواعد تغيرت" وأن بلاده "ستحاسب" المسؤولين السعوديين على انتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "يونيفيجن" التلفزيونية الأمريكية الناطقة بالإسبانية، ونقلت عنها وسائل إعلام محلية، منها "سي إن إن"، في وقت متأخر الجمعة.

ورداً على سؤال إلى أي مدى قد يضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للامتثال لحقوق الإنسان؟ قال بايدن: "لقد تحدثت (الخميس) مع الملك (سلمان) وليس مع الأمير. أوضحت له أن القواعد تتغير".

وأضاف بايدن: "سنعلن عن تغييرات مهمة اليوم (الجمعة) ويوم الاثنين. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان".

من جهتها علّقت بريطانيا، فجر السبت، على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقالت إنها تعتبر عملية قتله "جريمة مروعة".

وقال مكتب الخارجية البريطانية، رداً على طلب تعليقه على التقرير الأمريكي: إن "المملكة المتحدة كانت واضحة دائماً في موقفها بشأن عملية قتل خاشقجي، وهي جريمة مروعة".

وأضاف أن المملكة المتحدة دعت إلى تحقيق شامل وشفاف وموثوق لمحاسبة المسؤولين عن عملية قتله، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.