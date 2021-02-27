سياسة
2 دقيقة قراءة
تقرير رسمي أمريكي: مسؤولون إثيوبيون نفذوا تطهيراً عرقياً في تيغراي
وثق التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نهباً للمنازل وتهجيراً للقرى في تيغراي، حيث أصبح عشرات الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين. وأشار إلى أن مسؤولين ومقاتلين من إقليم "أمهرة" المجاور دخلوا تيغراي لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
تقرير رسمي أمريكي: مسؤولون إثيوبيون نفذوا تطهيراً عرقياً في تيغراي
أوضح التقرير أن "قرى بأكملها تضررت بشكل خطير أو تم محوها بالكامل" / AP
27 فبراير 2021

كشف تقرير سري للحكومة الأمريكية تنفيذ مسؤولين إثيوبيين وعناصر من المليشيات (لم يذكر هويتها) عملية تطهير عرقي ممنهجة في إقليم تيغراي الإثيوبي.

ووثق التقرير الذي كتب في وقت سابق من فبراير/شباط الحالي، ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نهباً للمنازل وتهجيراً للقرى في تيغراي، حيث أصبح عشرات الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن مسؤولين ومقاتلين من إقليم "أمهرة" المجاور دخلوا تيغراي لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأوضح التقرير أن "قرى بأكملها تضررت بشكل خطير أو تم محوها بالكامل"، نتيجة "الاستخدام المنظم للقوة والترهيب".

والجمعة قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها: إن "القوات الإريترية التي تقاتل في تيغراي قامت بعمليات قتل ممنهجة ضد مئات المدنيين العزل في مدينة "أكسوم" الشمالية يومي 28 و29 نوفمبر ( تشرين الثاني) 2020".

ووصف التقرير ما ارتكبته القوات الإريترية بأنها "مجزرة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، حيث أطلقت القوات النار في الشوارع وداهمت منازل المدنيين.

والخميس ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكيني أوهورو كينياتا الموقف في تيغراي خلال محادثة هاتفية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيسين بايدن وكينياتا ناقشا تدهور الأوضاع الإنسانية، وأزمة حقوق الإنسان في إقليم تيغراي الإثيوبي، وضرورة التحرك لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء عملية ما أسمتها "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us