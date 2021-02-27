شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عبر اتصال مرئي، في افتتاح نفق بطول ألفين و71 متراً، بين العاصمة أنقرة، وولاية جانقيري.

وقال أردوغان في كلمة خلال مراسم الافتتاح، إن النفق يربط بين منطقتي "قزلجا حمام" في أنقرة، و"تشركيش" في جانقيري.

وأوضح أن المكان الذي جرى فيه إنشاء النفق، يتميز بارتفاعه عن مستوى سطح البحر، وطرقاته المتعرجة، الأمر الذي كان يشكل صعوبة في النقل.

وأضاف أن النفق سيساهم في تقصير المدة اللازمة للسفر بين المنطقتين، وزيادة رفاهية المسافرين.

ولفت إلى أن مشروع النفق والطرق المتصلة به، سيوفر نحو 7.5 مليون ليرة سنوياً.

وأردف أن طول النفق مع الطرق المتصلة به يبلغ 3.6 كلم، معرباً عن أمله في أن يحمل المشروع الخير لأهالي المنطقة وعموم البلاد، ومتقدماً بالشكر لكل من ساهم في إنجازه.

وأشار إلى أهمية مشاريع النقل التي جرى إنجازها في السنوات الـ18 الأخيرة، بشتى أنواعها من بري وبحري وجوي وسكك حديدية.

وأكد أن تركيا تمضي بفضل بنيتها التحتية القوية في سبيل أن تصبح واحدة من أهم مراكز الإنتاج والتجارة عالمياً، في مرحلة إعادة هيكلة النظام العالمي والسياسي والاقتصادي.

وشدد على مضي تركيا بخطى واثقة نحو أهدافها كافة لعام 2023، في سبيل دخول قائمة أقوى 10 اقتصادات في العالم.

من جانبه، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، في كلمة خلال مراسم الافتتاح، إن النفق سيساهم في تقليص مدة التنقل في المنطقة من 15 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.

وأوضح أن إجمالي طول المشروع يبلغ 3.6 كلم، وأنه سيوفر المزيد من الرفاهية والراحة للمسافرين في المنطقة، خاصة في الشتاء، حيث كانت الرحلات تتسم بالصعوبة بسبب ارتفاع المنطقة عن سطح البحر، وتعرج الطرقات فيها.