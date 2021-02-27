سياسة
2 دقيقة قراءة
القصة الكاملة.. إطلاق سراح طلاب مختطفين منذ 12 يوماً في نيجيريا
أعلنت السلطات النيجيرية، السبت، عن إطلاق سراح الطلاب ومعلمي مدرسة ثانوية حكومية في ولاية "نيجر"، بمنطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، بعد 12 يوماً من اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة، واستُقبل الطلاب في مبنى الحكومة وأجري لهم فحوصات للتأكد من سلامتهم.
القصة الكاملة.. إطلاق سراح طلاب مختطفين منذ 12 يوماً في نيجيريا
في 17 فبراير/شباط الجاري لقي أحد الطلاب حتفه بعدما أطلق مسلحون النار عليه بينما كان يحاول الفرار / Reuters
27 فبراير 2021

أعلنت السلطات النيجيرية، السبت، عن إطلاق سراح الطلاب ومعلمي مدرسة ثانوية حكومية في ولاية "نيجر"، بمنطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، بعد 12 يوماً من اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة.

واستقبل الطلاب المفرج عنهم سكرتير حكومة الولاية، أحمد إبراهيم متان، ورئيس ديوان الحاكم، الحاج إبراهيم بالعربي كاجارا، خلال عودتهم إلى مدينة "مينا" عاصمة الولاية، حسبما أفادت صحيفة "نيجيريا تريبيون" المحلية.

كما كان في انتظارهم طواقم طبية للتأكد من سلامتهم.

وطوقت قوات الأمن مبنى الحكومة، حيث استُقبل الطلاب، مع إجراء فحص شامل لكل الأفراد والعربات.

وقال أحد أقارب أحد الأطفال المخطوفين، إنه :"جرى إطلاق سراح الطلاب والمدرسين في الساعات الأولى من، السبت، من مكان مجهول حول ولاية "كادونا" (وسط نيجيريا)".

وفي 17 فبراير/ شباط الجاري، اختُطف 27 طالباً و3 من كادر التدريس و12 فرداً من أسرهم بعدما اقتحم مسلحون مدرسة بلدة "كاجارا" الحكومية الثانوية، التي تضم مئات الطلاب.

ولقي أحد الطلاب حتفه بعدما أطلق المسلحون النار عليه بينما كان يحاول الفرار.

وتأتي الحادثة بعد نحو شهرين من اختطاف أكثر من 300 طالب في هجوم مماثل على مدرسة العلوم الحكومية الثانوية في "كانكارا"، بولاية "كاتسي نا"، شمال غربي البلاد، وهي مسقط رأس رئيس نيجيريا، محمد بخاري، ولاحقاً جرى إطلاق سراح الطلاب المحتجزين.

ومنذ عام 2009، لقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم جراء أعمال عنف جماعية شنها تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في نيجيريا.

كما شن التنظيم هجمات إرهابية في البلدان المجاورة للبلاد، وهي الكاميرون وتشاد والنيجر منذ عام 2015، وفقد ما لا يقل عن ألفي شخص حياتهم جراء هجمات التنظيم في حوض بحيرة تشاد، إضافة إلى نزوح قرابة 3 ملايين شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us