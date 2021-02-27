سياسة
2 دقيقة قراءة
تعرّف الدول العربية التي أيدت موقف السعودية من تقرير قتل خاشقجي
أعلنت 5 دول عربية، السبت، تأييد موقف السعودية الرافض لتقرير المخابرات الأمريكية بشأن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وكانت السعودية قد أعلنت رفضها القاطع لتقرير المخابرات والذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على خطف أو قتل خاشقجي.
تعرّف الدول العربية التي أيدت موقف السعودية من تقرير قتل خاشقجي
وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" نقلت بيانين منفصلين لخارجيتي جيبوتي واليمن يؤيدان موقف الرياض / AA Archive
27 فبراير 2021

أعلنت 5 دول عربية، السبت، تأييد موقف السعودية الرافض لتقرير المخابرات الأمريكية بشأن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن الكويت والبحرين والإمارات واليمن وجيبوتي، تعليقاً على التقرير الأمريكي الذي نُشر الجمعة حول مقتل خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول أواخر 2018.

وخلص التقرير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "وافق على خطف أو قتل" خاشقجي؛ حيث كان يرى فيه "تهديداً للمملكة"، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.

فيما، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".

وأعربت خارجيتا البحرين والكويت، في بيانين منفصلين، تأييد موقف نظيرتهما السعودية الرافض لتقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي.

كما أعرب البلدان عن رفض المساس بسيادة السعودية، مؤكدان دور الرياض في المنطقة.

كما أيدت الخارجية الإماراتية، في بيان، موقف الرياض، مشددة على "رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية"

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بيانين منفصلين لخارجيتي جيبوتي واليمن، يؤيدان موقف الرياض.

وشدد البلدان بعبارات شبيهة على رفضهما "القاطع لكل ما من شأنه أن يمس بسيادة المملكة أو يمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية".

يُذكر أن التقرير الأمريكي مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كانت ترفض نشره.

وقُتل الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us