قاد النجم المصري مصطفى محمد فريقه غالاطة سراي لتحقيق انتصار مستحق على ضيفه أرضروم سبور بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

بدأت المباراة بمشاركة أساسية للدولي المصري، بعد تردد الكثير من الأخبار في الفترة الأخيرة حول مطالبة الكولومبي رادميل فالكاو بالعودة للتشكيل الأساسي، قبل أن يُنهي فاتح تريم المدير الفني لغالاطة الجدل بإعلانه مصطفى محمد مهاجماً أول للفريق ضد أرضروم.

ووجد غالاطة سراي صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات أرضروم، وانتظر الفريق حتى الدقيقة 38 ليُسجل مصطفى محمد أول أهدافه إثر كرة رأسية من هنري أونيكورو صدها حارس المرمى وارتدت لتجد قدم مصطفى محمد المتمركز في المكان المناسب ليسددها قوية داخل المرمى.

وواصل الفرعون المصري توهجه وتمكن بعد 7 دقائق فقط من ضرب شباك أرضروم بهدف ثان من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء سددها قوية لا تُصد ولا تُرد في شباك الحارس جوكتوغ باكيرباش.

وشهد الشوط الثاني مواصلة أصحاب الأرض أفضليتهم، واستطاع إمري كلينتش تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 65، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار، حيث أظهرت الإعادة وجود لمسة يد على لاعب غالاطة.

واستطاع المهاجم الشاب إرهاق دفاعات الفريق المنافس طوال أحداث اللقاء بكثرة تحركاته ومحاولاته المستمرة لغزو الشباك بعد أن شكل ثنائياً خطيراً مع النجم التركي أردا توران قبل أن يستبدله المدرب في الدقيقة 86 بالكولومبي رادوميل فالكاو.

ورفع مهاجم غالاطة سراي رصيده إلى 6 أهداف من خلال مشاركته في 6 مباريات منها 5 أهداف في بطولة الدوري الممتاز وهدف وحيد في مسابقة الكأس مؤكداً جدارته وثقة مدربه فاتح تريم في قدراته وموهبته التهديفية.

ورفع غالاطة سراي رصيده لـ57 نقطة واصل بها انفراده بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أرضروم سبور عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.