سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 فبراير/شباط 2021
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خلاصات من TRT عربي: 28 فبراير/شباط 2021
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية قتل 22 من القوات الحكومية وأكثر من 28 من الحوثيين في مواجهات مستمرة على جبهات مأرب / Others
28 فبراير 2021

أهم الأحداث:

50 قتيلاً في معارك بين الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية في مأرب، والرئيس التركي يفتتح نفقاً وسط تركيا.

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50 قتيلاً في معارك بين الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية في مأرب

أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "22 من القوات الحكومية وأكثر من 28 من الحوثيين قُتلوا في مواجهات مستمرة على جبهات مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية". كما أكد المصدر ذاته مقتل قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبد الغني شعلان. [TRT عربي]

وبحسب الجيش اليمني قُتل العميد ناصر البرحتي قائد اللواء الثاني بالقوات المشتركة و3 من رفاقه خلال المعارك. وكانت مصادر عسكرية أكدت اندلاع قتال عنيف السبت على مختلف الجبهات في مأرب "دون أي تقدم لأي طرف".[TRT عربي]

بطول ألفين و71 متراً.. أردوغان يشهد افتتاح نفق وسط تركيا

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير النقل والبنية التحتية في حكومته عادل قره إسماعيل أوغلو، السبت، في افتتاح نفق بطول ألفين و71 متراً، بين العاصمة أنقرة وولاية جانقيري، وسيسهم النفق في تقليص مدة التنقل في المنطقة من 15 إلى 3 دقائق فقط. [TRT عربي]

وقال أردوغان إن طول النفق مع الطرق المتصلة به يبلغ 3.6 كم، معرباً عن أمله في أن يحمل المشروع الخير لأهالي المنطقة وعموم البلاد، ومتقدماً بالشكر لكل من ساهم في إنجازه. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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