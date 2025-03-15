جاء ذلك في كلمة ألقاها غولر بالعاصمة أنقرة بمناسبة يوم الشهداء والذكرى العاشرة بعد المئة للانتصار البحري في معارك تشاناق قلعة عام 1915.

وأشار الوزير التركي إلى دعوة أطلقها زعيم تنظيم "PKK" الإرهابي المسجون في تركيا مدى الحياة عبد الله أوغلان، نهاية فبراير/شباط الماضي، لحل التنظيم نفسه.

وأكد غولر أن أنقرة لن تسمح بتخريب هذا المسار أو استغلاله أو إطالة مدته، وستتخذ نهجاً حذراً وعقلانياً أساساً لهذا المسار.

ولفت إلى حديث صدر من قيادات في التنظيم الإرهابي عن "وقف لإطلاق النار" بعد دعوة أوغلان إلى حل التنظيم، بدلاً من الامتثال الفوري إلى إلقاء السلاح وحل التنظيم.

وأوضح أن نص دعوة أوغلان لم يتضمن الحديث عن "وقف لإطلاق النار"، مشدداً أن ذلك مستبعد كلياً.

وأضاف: "لا ينبغي طرح قضايا مثل وقف إطلاق النار، فهذا أمر غير وارد أبداً، وهدفنا النهائي هو القضاء التام على التنظيمات الإرهابية".

وفي 10 مارس/آذار الجاري، قالت الرئاسة السورية إنه جرى توقيع اتفاق يقضي باندماج تنظيم PKK ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.