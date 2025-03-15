تركيا
1 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: على تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه حل نفسها بأسرع وقت
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر السبت، إن على تنظيم "PKK" الإرهابي وجميع امتداداته النشطة في مختلف المناطق أن تقرر حل نفسها بأسرع وقت وتسليم أسلحتها فوراً دون قيد أو شرط.
وزير الدفاع التركي: على تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه حل نفسها بأسرع وقت
وزير الدفاع التركي يشار غولر / AA
15 مارس 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها غولر بالعاصمة أنقرة بمناسبة يوم الشهداء والذكرى العاشرة بعد المئة للانتصار البحري في معارك تشاناق قلعة عام 1915.

وأشار الوزير التركي إلى دعوة أطلقها زعيم تنظيم "PKK" الإرهابي المسجون في تركيا مدى الحياة عبد الله أوغلان، نهاية فبراير/شباط الماضي، لحل التنظيم نفسه.

وأكد غولر أن أنقرة لن تسمح بتخريب هذا المسار أو استغلاله أو إطالة مدته، وستتخذ نهجاً حذراً وعقلانياً أساساً لهذا المسار.

ولفت إلى حديث صدر من قيادات في التنظيم الإرهابي عن "وقف لإطلاق النار" بعد دعوة أوغلان إلى حل التنظيم، بدلاً من الامتثال الفوري إلى إلقاء السلاح وحل التنظيم.

وأوضح أن نص دعوة أوغلان لم يتضمن الحديث عن "وقف لإطلاق النار"، مشدداً أن ذلك مستبعد كلياً.

وأضاف: "لا ينبغي طرح قضايا مثل وقف إطلاق النار، فهذا أمر غير وارد أبداً، وهدفنا النهائي هو القضاء التام على التنظيمات الإرهابية".

وفي 10 مارس/آذار الجاري، قالت الرئاسة السورية إنه جرى توقيع اتفاق يقضي باندماج تنظيم PKK ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us