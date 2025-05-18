وذكر مكتب نتنياهو أن "إسرائيل ستسمح بدخول كمية أساسية من الغذاء للسكان لضمان عدم تفاقم أزمة جوع في غزة". وجاء في بيان للمكتب أنه "بناء على توصية الجيش ونظراً إلى الحاجة العملياتية إلى السماح بتكثيف الحملة العسكرية لإلحاق الهزيمة بحماس، ستسمح إسرائيل بدخول كمية أساسية من الغذاء للسكان لضمان عدم حدوث أزمة جوع في القطاع".

وأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي بأن المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي قرّر استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً، وأوضح أن المساعدات ستُنقَل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 مايو/أيار الجاري.

فيما أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن وزراء حضروا مناقشة إدخال المساعدات “يعتقدون أن القرار جاء نتيجة ضغوط أمريكية”.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، فيما يصعّد جيشها حدة الإبادة التي يرتكبها ضد سكان القطاع الفلسطيني.

وتروّج تل أبيب وواشنطن خُطّتين لتوزيع المساعدات، وسط إقرار إسرائيلي بأنهما تهدفان فعلياً إلى إفراغ شماليّ القطاع من سكانه عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيسي لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمّرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة قاسية جرَّاء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي مُطلَق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.