سياسة
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ألمانيا تدرس إعادة التجنيد الإجباري لمواجهة نقص الجنود المتطوعين
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يوم أمس السبت إنّ ألمانيا قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام المقبل إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة.
ألمانيا تدرس إعادة التجنيد الإجباري لمواجهة نقص الجنود المتطوعين
القوات المسلحة الألمانية تقول إن هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الناتو / AFP
25 مايو 2025

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل استمرار التهديدات الأمنية، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وذكرت القوات المسلحة الألمانية أن الجيش يحتاج إلى نحو 100 ألف جندي إضافي خلال السنوات المقبلة، لتلبية التزاماته تجاه الحلف، في وقت كانت فيه البلاد قد ألغت نظام التجنيد الإجباري في عام 2011.

وقال بيستوريوس في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه: "إنّ النموذج الحالي يستند إلى التطوع”، لكنه أكد أن الحكومة قد تتجه نحو فرض الخدمة الإلزامية إذا تجاوزت الحاجة العسكرية عدد المتقدمين طوعاً. كما أوضح أن مشروع قانون بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في مطلع يناير/كانون الثاني 2026.

وفي السياق نفسه، عبّر قائد فرقة الأمن الداخلي أندرياس هين عن دعمه لحملات التجنيد، مؤكداً أهمية تسريع الجهود في مجالات العتاد، وتوسيع البنية التحتية، وزيادة عدد المجندين لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

مصدر:TRT ARABI
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